Il Grande Fratello Vip 2026 sta attraversando una fase difficile, con ascolti molto bassi che preoccupano i responsabili del programma. Nonostante il ritorno di Ilary Blasi e l’ingresso di Selvaggia Lucarelli, le puntate non sono riuscite a risollevare la situazione. Mediaset ha dato un ultimatum, valutando la possibilità di interrompere anticipatamente la trasmissione. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Il Grande Fratello Vip 2026 non decolla. Non è bastato il ritorno della spumeggiante Ilary Blasi e l’arrivo dell’esplosiva Selvaggia Lucarelli: il reality show di Canale 5 sta collezionando ascolti disastrosi, puntata dopo puntata. E Mediaset avrebbe deciso di correre ai ripari, puntando alla chiusura anticipata. Prima, però, un ultimatum per provare a salvare il salvabile. Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi chiude prima?. Stando a quanto riporta Grazia Sambruna su MowMag, dopo i dati tutt’altro che positivi della terza puntata del Grande Fratello Vip, Mediaset starebbe valutando la chiusura anticipata del programma condotto da Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip 2026 verso la chiusura anticipata, l’ultimatum di Mediaset

Articoli correlati

Selvaggia Lucarelli verso il Grande Fratello Vip 2026: offerta milionaria da MediasetDopo la conferma di Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip 2026, Mediaset punta con decisione su Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello VIP: famoso ex calciatore verso l’accordo con MediasetGrande Fratello VIP torna al centro delle indiscrezioni su un possibile concorrente.

Grande Fratello Vip 2026, caos prima ancora di iniziare

Altri aggiornamenti su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip 2026, un reality che non ha più senso tra celebrities che sono promesse mancate e meccanismi logorati; Grande Fratello Vip 2026, chi sono i concorrenti da Antonella Elia a Paola Caruso; Grande Fratello Vip al via, quando inizia: concorrenti e dove vederlo.

Grande Fratello Vip 2026, il riassunto della terza puntataDario Cassini è il primo concorrente eliminato di questa edizione. Al televoto quattro inquilini: Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo e Marco Berry. Confronto tra Antonella Elia e l’ ... tg24.sky.it

Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 marzoGrande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 24 marzo. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it

«Molti nemici, molto onore». Bastano queste parole, pronunciate da Paola Caruso durante una chiacchierata in salotto, per scatenare un clima teso nella Casa del Grande Fratello Vip. L’intenzione di Paola era probabilmente quella di lanciare una battuta ad - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com