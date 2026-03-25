Grand Tour Italia introdurrà modifiche nei propri spazi durante la prossima primavera, con una riduzione delle aree dedicate ai ristoranti e un aumento delle zone riservate a bambini e ragazzi. La decisione prevede una trasformazione strutturale dell'organizzazione degli ambienti, che si concretizzerà entro metà aprile. La riorganizzazione riguarda principalmente la distribuzione degli spazi, mantenendo inalterata l'offerta di servizi per i più piccoli.

Meno spazi ai ristoranti, più aree dedicate ai bambini e ai ragazzi. Va in questa direzione la nuova rivoluzione di Grand Tour Italia, che vedrà la luce questa primavera, entro metà aprile. Dopo la robusta ripensata di un anno e mezzo fa, a settembre 2024, Oscar Farinetti, imprenditore che ha disegnato e lanciato Fico, e l’amministratore delegato Piero Bagnasco, tra poche settimane chiuderanno alcuni ristoranti all’interno del grande parco agroalimentare. Farinetti si è sempre detto fiducioso. E lo è ancora. "Diminuiremo i ristoranti all’interno di Grand Tour, ampliando però gli spazi che rimangono, arrivando quindi più o meno agli stessi coperti di prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grand Tour Italia, si cambia. Ristoranti verso una riduzione: "Ma aumenterà l’offerta per i bimbi"

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