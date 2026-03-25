Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, un nuovo membro del governo ha annunciato le dimissioni. Si tratta di un ministro del settore politico, che si unisce a un sottosegretario e a un capo di gabinetto già lasciati recentement. Le uscite si inseriscono in un quadro di tensioni interne alla maggioranza, con conseguenze sulla stabilità dell'esecutivo.

La politica con le tensioni interne alla maggioranza. Dopo la sconfitta al Referendum sulla Giustizia si dimette anche il ministro Santanché, dopo il sottosegretario alla Giustizia, Delmastro, e il capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. Intanto la premier Meloni oggi è volata in Algeria per discutere di gas. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Governo, si dimette anche la Santanché

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