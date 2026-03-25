Governo Daniela Santanchè si è dimessa

Daniela Santanchè ha annunciato le sue dimissioni dal governo attraverso un messaggio indirizzato alla premier. La decisione è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli sui motivi. La ministra ha scritto che si rassegna, come richiesto dalla presidente del Consiglio, evidenziando la volontà di lasciare l’incarico. La notizia ha fatto seguito a indiscrezioni di una crisi interna al partito di maggioranza.

“Mi premeva e mi preme sottolineare che a oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio”. “Volevo che le mie dimissioni fossero separate dalla vicenda contingente e assai diversa che ha riguardato l’Onorevole Delmastro che pure paga un prezzo alto. Chiarito questo non ho difficoltà a dire “obbedisco” a fare quello che mi chiedi”. Così Daniela Santanchè nella lettera di dimissioni alla premier Giorgia Meloni. “Non ti nascondo un po’ di amarezza per l’esito del mio percorso ministeriale ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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