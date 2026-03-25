Leon Goretzka è al centro di un interesse crescente da parte di alcuni tra i principali club italiani ed europei. Tra le società coinvolte ci sono il Napoli, il Milan e l’Inter, tutte pronte a cercare di assicurarsi il suo cartellino. La trattativa riguarda l’agente del giocatore, che potrebbe portare a un trasferimento nel prossimo futuro.

Leon Goretzka si appresta a diventare un giocatore, attirando l’interesse di grandi club europei come il Napoli, che si unisce a Milan e Inter nella corsa per la sua firma. Con il contratto con il Bayern Monaco in scadenza entro il 30 giugno e senza intenzioni di rinnovo, il centrocampista tedesco diventa una delle pedine più appetitose del mercato estivo. Il Napoli, già autore dell’acquisizione gratuita di Kevin De Bruyne lo scorso anno, sta monitorando da vicino questa opportunità per rafforzare il proprio settore centrale. Mentre Andre Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay trattano nuovi contratti, la dirigenza partenopea valuta l’impatto strategico di un veterano esperto come Goretzka nel contesto di una squadra in fase di transizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Goretzka: Napoli, Milan e Inter si sfidano per l’agente

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