La Goleador Cup è iniziata a gennaio e si svolge in 41 città italiane, coinvolgendo circa diecimila bambini. La manifestazione si concentra sul calcio giovanile, con tornei e attività sportive dedicate ai più giovani. L'evento finale si terrà nelle prossime settimane, con le squadre provenienti da tutto il paese che si sfideranno in un torneo di calcio.

Sport, innanzitutto. Calcio. Ma anche crescita, inclusione, territorio. Da questi basilari principi è nata la Goleador Cup. Che non vuole creare campioni, non vuole scatenare falsi miti e o facili illusioni. Ma semplicemente vuol fare divertire i bambini con l’oggetto più amato: il pallone. Da gennaio è partita una super manifestazione che coinvolge 41 città italiane, 52 centri sportivi, ma, soprattutto, diecimila bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni e ragazzine che stanno entro i 14. Ogni centro sportivo emette una squadra vincitrice di un torneo che si gioca cinque contro cinque. E ogni squadra trionfatrice sarà invitata a partecipare alla grande festa finale che si svolgerà a fine maggio in un teatro che sta diventando importante visti i risultati della squadra di Cesc Fabregas: il Sinigaglia di Como. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Goleador Cup, 41 città e diecimila bambini a divertirsi dietro un pallone

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