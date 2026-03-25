Oggi si celebra il 28° anniversario della fondazione dell’associazione degli spedizionieri doganali patentati di La Spezia, nata dall’unione di quindici professionisti. Nel corso degli anni, l’organizzazione ha cambiato nome in Associazione Spezzina Doganalisti. La ricorrenza segna il tempo trascorso dall’idea che ha portato alla creazione di questa realtà professionale.

A 28 anni dall’intuizione che unì quindici spedizionieri nell’ Associazione tra gli Spedizionieri Doganali Patentati di La Spezia, diventata successivamente Associazione Spezzina Doganalisti, si festeggia oggi la ricorrenza. (A.Spe.Do.) con la sede attuale in Via G. Minzioni presso la Confindustria La Spezia. Il tempo è volato ma A.Spe.Do è sempre un punto di riferimento per i soci e per chiunque collabori al miglioramento del rapporto interno della comunità portuale. "Nel corso del tempo – spiega il presidente Sergio Landolfi (nella foto) – la figura dello spedizioniere doganale ha subìto una forte trasformazione dettata dall’evoluzione normativa nell’ambito doganale e unionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli spedizionieri festeggiano l’associazione

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