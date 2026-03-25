Un nuovo patrimonio fotografico entra nella biblioteca Gambalunga di Rimini. Si tratta dell’archivio di Pasquale Bove, contenente immagini che rappresentano gli ultimi quarant’anni della città. L’archivio si aggiunge ai fondi già presenti dei fotoreporter locali, ampliando così la collezione di documenti visivi sulla storia e le trasformazioni di Rimini.

Un tesoro di immagini che cattura l’anima di Rimini entra nella biblioteca Gambalunga. L’ archivio fotografico di Pasquale Bove, testimone attento della storia degli ultimi quarant’anni, si unisce ai patrimoni già custoditi dei grandi fotoreporter locali. Con circa 337.000 negativi, 20.000 positivi e una ricca collezione digitale, le sue fotografie sono finestre aperte su cronaca, costume, mondanità e grandi eventi internazionali, dal funerale di Federico Fellini alle visite di Lady Diana, Gorbaciov, Bush e Madre Teresa di Calcutta. Bove nasce a Foggia il 7 novembre 1958 e si trasferisce giovanissimo a Rimini, dove coltiva la passione per la fotografia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli scatti di Rimini: l’archivio Bove alla Gambalunga

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