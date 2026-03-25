Giustizia i cinque errori che hanno portato Meloni alla sconfitta

Il 25 marzo 2026, si è assistito a una sconfitta politica che, secondo alcuni osservatori, deriva da cinque errori commessi dal governo. Questa sconfitta si riflette nelle tensioni tra le forze politiche, nelle esitazioni della maggioranza e nelle difficoltà nel coinvolgere efficacemente l’elettorato durante il referendum sulla giustizia. Tali elementi sono stati percepiti come fattori determinanti in questa svolta.

Roma, 25 marzo 2026 – La sconfitta, per molti versi, era già nell’aria. Si avvertiva nei palazzi della politica, nelle esitazioni della maggioranza, nella difficoltà con cui il centrodestra ha provato a trasformare il referendum sulla giustizia in una mobilitazione compatta del proprio elettorato. Alla fine, invece, il No ha prevalso con il 53,56%, affossando la riforma. Accertando un fatto: Giorgia Meloni ha perso la propria aura d’intoccabilità e gli elettori sembrano meno disposti di prima a concedere margini, attenuanti, rinvii e soprattutto errori. Gli errori di Meloni. È una sconfitta che sta già producendo effetti immediati sugli equilibri della maggioranza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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