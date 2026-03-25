Giustizia cantiere aperto | Organici carenze e tempi Svolta sul contraddittorio

Il referendum sulla separazione delle carriere si è concluso con una vittoria del no, senza però risolvere i problemi legati agli organici, alle carenze e ai tempi della giustizia. La questione resta aperta, mentre si discute di una possibile svolta sul contraddittorio, senza che siano ancora definite le implicazioni concrete di questa decisione. La situazione evidenzia la complessità delle criticità nel settore giudiziario.

Il referendum sulla separazione delle carriere si è chiuso con una bocciatura netta, ma il risultato - al di là delle letture politiche - lascia sul tavolo domande urgenti e nodi da sciogliere, ovvero come affrontare le priorità che servono a migliorare la macchina della giustizia. Il referendum, dunque, non chiude il capitolo giustizia. Semmai lo riapre, spostando il baricentro dalla separazione delle carriere all’efficienza del sistema. La sfida ora è tradurre l'esito delle urne in una stagione di riforme condivise, capaci di rendere la giustizia più rapida, accessibile e credibile. Perché è lì, prima ancora che nelle architetture, che si misura davvero la fiducia dei cittadini. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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