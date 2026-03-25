Giuseppe Zeno e Anna Galiena protagonisti di A casa tutti bene di Gabriele Muccino al teatro Marrucino di Chieti

Al teatro Marrucino di Chieti è in scena lo spettacolo “A casa tutti bene”, scritto e diretto da Gabriele Muccino. La produzione vede come protagonisti Giuseppe Zeno e Anna Galiena, e coinvolge anche Marcello Cotugno e Irene Alison. La rappresentazione è stata presentata recentemente al pubblico locale, portando in scena una storia che coinvolge diversi attori noti nel panorama teatrale.

Arriva al teatro Marrucino di Chieti lo spettacolo “A casa tutti bene”, di Gabriele Muccino, con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison. L'appuntamento è per sabato 28 marzo, alle ore 21, e domenica 29, alle ore 17.30. Protagonisti sono gli attori Giuseppe Zeno e Anna Galiena, accompagnati da Alice Arcuri, Maria Chiara Centorami, Lorenzo Cervasio, Simone Colombari, Vera Dragone, Sandra Franzo, Alessio Moneta, Celeste Savino, Ilaria Carabelli, per la regia di Gabriele Muccino. Una coproduzione Best Live e Teatro Stabile d’Abruzzo. Una famiglia si riunisce nella casa storica per festeggiare l’ottantesimo compleanno della madre, Alba. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Giuseppe Zeno e Anna Galiena protagonisti di "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino al teatro Marrucino di Chieti Articoli correlati Gabriele Muccino sbarca a teatro: A casa tutti bene in scena al Diana di NapoliIl regista, ora nelle sale con Le cose non dette e impegnato tra promozione e nuova serie Sky sul delitto Gucci, porta in scena la famiglia Ristuccia... "A casa tutti bene" a teatro. Dirige Gabriele MuccinoDopo il successo delle prime tappe, oggi arriva al Teatro Sociale di Busto Arsizio “A casa tutti bene”, spettacolo teatrale che segna l’esordio... «A casa tutti bene»: all'Ambra Jovinelli l'esordio di Gabriele Muccino come regista teatrale Tutto quello che riguarda Giuseppe Zeno Temi più discussi: A CASA TUTTI BENE DAL CINEMA AL TEATRO: MERCOLEDÌ 25 MARZO AL ROSSINI DI CIVITANOVA IN ESCLUSIVA REGIONALE LO SPETTACOLO DI GABRIELE MUCCINO CON GIUSEPPE ZENO E ANNA GALIENA; A casa stanno tutti bene: il film cult di Muccino arriva sul palcoscenico; A casa tutti bene a teatro. Dirige Gabriele Muccino. Dal grande schermo al palcoscenico: A casa tutti bene arriva al Teatro Rossini di Civitanova con Giuseppe Zeno e Anna GalienaDal cinema al teatro, mercoledì 25 marzo, in esclusiva regionale il Teatro Rossini di Civitanova Marche ... msn.com A casa tutti bene, dal cinema al teatro RossiniDal cinema al teatro, mercoledì in esclusiva regionale il teatro Rossini di Civitanova accoglie A casa tutti bene, spettacolo ... ilrestodelcarlino.it Giuseppe Zeno protagonista del film Giovannino Guareschi - Non muoio neanche se mi ammazzano al Bifest diretto da Andrea Porporati e prodotto da Gloria Giorgianni - Anele in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna - facebook.com facebook