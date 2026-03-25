giuseppe conte cosa emerge dai sondaggi dopo il referendum

Dopo il referendum, i sondaggi rivelano come l’opinione pubblica abbia modificato alcune valutazioni sui leader politici. Le rilevazioni mostrano variazioni nei consensi e nelle preferenze degli elettori, con alcuni partiti che registrano aumenti o diminuzioni di supporto. Questi dati vengono interpretati come indicatori di come gli elettori percepiscano le scelte recenti e possano influenzare le future dinamiche politiche.

C’è un momento, subito dopo un voto, in cui la politica smette di parlare in astratto e torna a misurarsi con l’umore delle persone. È successo anche stavolta: il risultato del referendum ha riacceso gli equilibri nel campo progressista, portando al centro una parola che piace (quasi) a tutti, ma che mette sempre in discussione qualcuno: partecipazione. La vittoria del “No” ha avuto un effetto immediato, riaprendo scenari che fino a poche settimane fa sembravano lontani. E se il dato numerico conta, il segnale politico conta di più: i leader lo hanno letto in tempo reale, iniziando a muoversi come se la prossima partita fosse già cominciata. Primarie, la scintilla che riaccende il campo progressista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Giuseppe Conte. . Non ci prendano in giro, è solo merito del vostro voto. Per le prossime dimissioni aspettiamo un altro referendum - facebook.com facebook

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