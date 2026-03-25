Nelle ultime ore si sono susseguite tensioni all’interno del movimento 5 Stelle dopo il risultato del referendum, che ha generato nervosismo anche nel Partito Democratico. L’esito ha riacceso il dibattito sulla partecipazione e sulla leadership, portando a confronti più accesi tra le forze di governo e opposizione. La vicenda ha fatto emergere divisioni e incertezze tra i membri dei vari schieramenti politici coinvolti.

L’esito del referendum ha riacceso il dibattito interno al campo progressista, riportando al centro il tema della partecipazione e della leadership. Nelle ore successive al voto, il confronto si è intensificato soprattutto tra le principali forze politiche, con l’ipotesi delle primarie che torna a occupare uno spazio centrale nella discussione. In questo contesto, il ruolo di Giuseppe Conte si è fatto immediatamente rilevante. L’ex presidente del Consiglio ha spinto per avviare rapidamente un percorso condiviso, indicando nelle primarie uno strumento per coinvolgere gli elettori e rafforzare la legittimazione della leadership. La proposta di Conte: primarie e partecipazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Giuseppe Conte..”. Bomba sul leader 5 stelle dopo il referendum: gelo nel Partito Democratico. È successo in queste ore

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