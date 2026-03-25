Giuntoli | Anguissa? Forte ma con un limite

Il direttore sportivo del Napoli ha commentato le prestazioni di Frank Anguissa, sottolineando come il centrocampista sia migliorato notevolmente nel tempo. Tuttavia, ha evidenziato anche alcuni aspetti che potrebbero rappresentare dei limiti per il giocatore. La sua analisi si concentra sulle caratteristiche tecniche e sul livello di crescita raggiunto dall’atleta in maglia azzurra.

Quando Anguissa arrivò a Napoli, Giuntoli lo volle con decisione, convinto delle sue qualità fisiche e tecniche. Tuttavia, secondo il dirigente, il camerunense aveva un difetto: una certa discontinuità nelle prestazioni, soprattutto dal punto di vista della concentrazione durante la partita. Con l’arrivo di Antonio Conte, però, qualcosa è cambiato. Il tecnico ha lavorato molto sul giocatore, riuscendo a tirare fuori una versione più completa e affidabile. Oggi Anguissa è diventato un punto fermo del centrocampo, capace non solo di recuperare palloni, ma anche di inserirsi e rendersi pericoloso in fase offensiva. Conte ha saputo valorizzare le sue caratteristiche, chiedendogli maggiore continuità e presenza nei momenti chiave della gara. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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