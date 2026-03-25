Dopo il primo consiglio comunale, previsto per l’8 aprile, il consigliere del Movimento 5 Stelle ha annunciato che verrà richiesta l’intervento del prefetto a causa di possibili ritardi nella formazione della giunta. La decisione di posticipare la nomina viene definita come una scelta influenzata da gioco politici e si teme che possa compromettere il carattere collegiale dell’organo amministrativo.

A ribadire che la giunta non arriverà prima di quel consiglio è stato il sindaco Carlo Masci nel giorno in cui ha annunciato la nomina a vicesindaco e assessore di Gianna Camplone, 80 anni e una vita spesa a sostegno dei fragili con la sua associazione Diversuguali. Dover aspettare fino all’8 aprile vuol dire, afferma ancora Sola “lasciare di fatto il Comune di Pescara con una giunta, riduce l’organo esecutivo dell’ente a due soli componenti, rinviando la definizione completa della squadra di governo a una fase successiva. Una scelta che apre interrogativi non solo sul piano politico, ma anche su quello istituzionale, in relazione alla natura stessa della giunta quale organo collegiale chiamato ad assumere decisioni fondamentali per l’amministrazione della città”, ribadisce. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Giunta a due fino al primo consiglio, Sola (M5s): "Rischiamo la paralisi per giochi politici, chiederemo al prefetto"

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