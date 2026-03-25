Giugliano sorpreso ad appiccare rogo di rifiuti | 44enne arrestato È il quarto in pochi giorni

Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giugliano mentre tentava di appiccare un incendio di rifiuti. È il quarto fermo di questa natura nelle ultime ore nella zona della Terra dei Fuochi. Le forze dell’ordine continuano a intervenire sul territorio per fermare episodi di incendi dolosi che coinvolgono rifiuti e rischiano di compromettere la sicurezza pubblica.

Quarto arresto nel giro di poche ore nella Terra dei Fuochi, dove prosegue senza sosta l’attività di contrasto dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica. A finire in manette questa volta è un 44enne di Castel Volturno, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto responsabile, insieme a un 45enne di nazionalità nigeriana e a una donna italiana di 41 anni, dell’incendio divampato nei giorni scorsi a Giugliano, in via Vicinale Trenga (zona Ponte Riccio). Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, sorpreso ad appiccare rogo di rifiuti: 44enne arrestato. È il quarto in pochi giorni Articoli correlati Piscinola, sorpreso a smontare auto rubata a Giugliano: arrestato 46enne dalla PoliziaSorpreso mentre smontava pezzi di un’auto rubata a Giugliano, un uomo di 46 anni, napoletano e già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in... Leggi anche: Ladri di metalli senza scrupoli, depredato il quarto cimitero in pochi giorni