Su delega del commissario della Fip Cisal, viene nominato responsabile dei pensionati associati. La nomina riguarda un rappresentante che si occuperà di coordinare le attività rivolte ai pensionati all’interno dell’organizzazione. La scelta è stata comunicata ai membri dell’associazione e si inserisce nelle recenti modifiche organizzative dell’ente. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Su delega di Francesco Cavallaro, (commissario Fip Cisal), sarà Giovanni Lo Schiavo ad occuparsi dei pensionati associati Su delega di Francesco Cavallaro, (commissario Fip Cisal), sarà Giovanni Lo Schiavo ad occuparsi dei pensionati associati. “Ringrazio Francesco Cavallaro per la fiducia risposta nei miei riguardi e nei confronti della Segreteria Provinciale Cisal Catania, per l'incarico conferitomi - ha dichiarato Lo Schiavo - Un incarico che cercherò di condividere tramite un Coordinamento con donne e uomini in pensione, nelle more di portare la Federazione stessa al Congresso Provinciale. Ritengo che i pensionati rappresentano una... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Giovanni Lo Schiavo nominato responsabile della Fip Cisal Catania

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