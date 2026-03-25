giovanni gastel rewind ritratti iconici ieri e oggi

Fino al 26 luglio, a Palazzo Citterio, viene allestita una mostra dedicata a Giovanni Gastel, rinomato fotografo italiano. L'esposizione intende ripercorrere la sua carriera attraverso una selezione di ritratti che spaziano tra passato e presente. L'evento si concentra sull'opera di Gastel, riconosciuto per aver contribuito allo sviluppo della fotografia contemporanea in Italia.

Fino al 26 luglio Palazzo Citterio rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea, e alla sua parabola artistica. La mostra, curata da Uberto Frigerio, realizzata da La Grande Brera con l’Archivio Giovanni Gastel, in collaborazione con l’Agenzia Guardans-Cambó, si presenta come un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il suo stile si è distinto per una visione unica, filtrata dalla sua interiorità; tra i pochissimi fotografi italiani a sperimentare la post-produzione digitale fin dagli anni ’90, Gastel ha saputo unire artigianalità e innovazione, analogico e digitale, trasformando la fotografia in un linguaggio riconoscibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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