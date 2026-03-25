Giovanili In casa Academy convincono gli Under16 di mister Bonesso

Gli Under 16 della San Marino Academy hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva. Dopo aver vinto in trasferta a Gubbio, la squadra di mister Bonesso ha conquistato anche i tre punti in una partita giocata tra le mura amiche. La squadra si conferma in buona forma e continua il suo percorso nel campionato giovanile.

Seconda vittoria consecutiva per gli Under 16 della San Marino Academy, che dopo aver esultato a Gubbio si ripetono anche fra le mura amiche. I ragazzi di Bonesso, apparentemente, chiudono la gara contro la Vis Pesaro già nei primi 47’, grazie all’acuto di Ionni seguito dalla doppietta di Baggiarini. In realtà la partita ha ancora molto da dire. La Vis accorcia con Arduini (53’) e poi con Casadei (64’), dando pepe ad un’ultima parte di incontro che però non avrà ulteriori scossoni (3-2). Under 16 serie C. Girone C. Classifica: Ascoli 34; Gubbio 33; Ternana 27; Perugia 26; Vis Pesaro, Pontedera 19; San Marino Academy 17; Sambenedettese 14; Forlì 13; Arezzo 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili. In casa Academy convincono gli Under16 di mister Bonesso Articoli correlati Giovanili. La Primavera dell’Academy si fa travolgere dalla GianaLa Primavera della San Marino Academy cede 3-0 sul campo della Giana Erminio, che manda a referto – tra il 68’ e l’88’ – Iacovello, Cerasella e... Conad Pala Terni Volley Academy, esonerato mister Leondino Giombini: il nuovo allenatoreLe strade della Conad Pala Terni Volley Academy e dell’head coach Leondino Giombini si sono divise. Tutto quello che riguarda Giovanili In casa Academy convincono... Discussioni sull' argomento Akkademy Aprilia. Mister Occhipinti (Under 16): Contro la Giotto Academy è stato un risultato inaspettato, dobbiamo migliorare in tante cose; San Marino Academy. Giovanili: gli Under 16 cercano conferme, le due Pro chiudono col Sassuolo; under 16 : entella rimontata dalla samp 2-2. che spavento per valva; La pozzanghera regala il gol decisivo: tutto quello che è successo nel CALCIO GIOVANILE. La Top 5+1 dell'ultima giornata di #Under16 Elite - facebook.com facebook