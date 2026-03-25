giovani ad ogni costo

In un contesto di società focalizzata sull'apparenza, molti giovani cercano di mantenere un’immagine di eterna giovinezza e bellezza. La cultura dominante valorizza l’estetica esteriore, spesso senza considerare i valori interiori. La ricerca di un aspetto giovane si intreccia con un desiderio di apparire senza coinvolgere riflessioni più profonde sulla natura dell’identità.

Roma, 25 mar – Nella società plastificata dell’esteriorità senza estetica, brutta e volgare, tutti vogliono essere giovani e belli per sempre, dimenticando che la bellezza esteriore è il riflesso di quella spirituale. La rimozione dell’archetipo della morte, nascosta agli occhi della società, scatena la grande paura della fine di tutto. Il rapporto con la morte. La morte un tempo evento sociale da celebrare con il rito del passaggio ad altra dimensione nel calore della famiglia, oggi è vissuta nel distacco solitario tra le mura asettiche di un ospedale, nascosta agli occhi di tutti. L’ombra delle morte viene esorcizzata eliminando chirurgicamente la vecchiaia con le sue rughe. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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