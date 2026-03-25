Le Giornate Fai di Primavera si sono svolte con grande partecipazione a San Pellegrino, frazione collina situata attorno a un castello antico e una chiesa parrocchiale. L’evento ha attirato numerosi visitatori, che hanno visitato i siti storici della zona durante le giornate dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale. La manifestazione si è conclusa con un riscontro positivo per le attività organizzate.

GUALDO TADINO – Pieno successo per le giornate Fai di Primavera che hanno avuto come meta San Pellegrino, la frazione collinare sorta attorno all’antica castello e alla chiesa parrocchiale. Il paese, con le sue testimonianze storiche e tradizioni, ha richiamato tanti visitatori, gualdesi e turisti, in un percorso vivace e articolato: dalla scoperta della storica Festa del Maggio, che si ripete ogni anno dal lontanissimo 1004, all’approfondimento dei dettagli artistici della chiesa parrocchiale e di quella più piccola al centro dell’abitato. Ci sono dipinti di grande valore, ottimamente restaurati e salvati dal potenziale degrado legato al passare dei secoli, grazie alla gente del paese e a monsignor Luigi Merli, titolare della parrocchia per molti decenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornate Fai di Primavera. Successo a San Pellegrino

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