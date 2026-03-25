Un convegno dedicato alle giornaliste italiane si è tenuto per dare spazio alle donne iraniane. L'evento è stato aperto con un appello a lasciare che siano le persone del paese a raccontare le proprie esperienze e realtà. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati alla situazione delle donne in Iran e alle difficoltà che incontrano nel comunicare e far conoscere le proprie storie.

« Se volete parlare dell’Iran, fate parlare il popolo iraniano ». Con queste parole si è aperto questa mattina, di fronte a una sala gremita, il convegno “ Libertà negata: il coraggio delle donne iraniane ”, promosso e organizzato dall’ Associazione Giornaliste Italiane presso la sede dell’Associazione della Stampa Estera a Roma. Obiettivo dell’iniziativa che si è svolta a Palazzo Grazioli, è quello di « accendere i riflettori sulla condizione delle donne in Iran, dando voce a chi con coraggio e resilienza ha lottato e lotta quotidianamente per i diritti fondamentali e la libertà », come spiega l’associazione Giornaliste Italiane. Voci e testimoni di una terra dilaniata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giornaliste italiane: un convegno per da voce alle donne iraniane

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