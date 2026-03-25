Durante un concerto al Forum di Milano, la cantante ha dedicato un breve discorso per ricordare Gino Paoli, definendolo un poeta, poche ore dopo la notizia della sua scomparsa. Nel corso dello spettacolo, sono stati ascoltati alcuni brani eseguiti in suo onore, mentre il pubblico ha risposto con applausi. La cantante ha concluso con un ringraziamento rivolto all’autore.

«Un applauso per un poeta». Così Giorgia durante il concerto al Forum di Milano ha omaggiato Gino Paoli a poche ore dalla sua scomparsa. «Posso chiedervi un applauso per uno degli artisti e poeti che abbiamo avuto in questo nostro magnifico paese. Noi facciamo sempre “ Il cielo in una stanza ” e questa sera ha un significato maggiore. Tanti anni fa, ero proprio ragazza, ho cantato con lui, mi ha scritto una canzone, ho avuto anche modo di conoscere la persona oltre all’artista ed era veramente un figo, era uno molto sincero, molto schietto, molto diretto, e sono molto grata di averlo incontrato. Ringrazio voi per questa dimostrazione di affetto che vuol dire anche che in qualche modo si resta sempre legati a qualcosa più grande di noi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Giorgia omaggia Paoli durante il concerto a Milano

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