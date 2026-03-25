Giorgia omaggia Gino Paoli durante il concerto a Milano

Durante il concerto al Forum di Milano, l’artista ha rivolto un omaggio a Gino Paoli, definendolo “un poeta” e ricevendo un applauso dal pubblico. L’evento si è svolto poche ore dopo che si è diffusa la notizia della scomparsa del cantautore. La sua esibizione ha incluso un riferimento diretto al collega, senza ulteriori commenti.

«Un applauso per un poeta». Così Giorgia durante il concerto al Forum di Milano ha omaggiato Gino Paoli a poche ore dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giorgia omaggia Gino Paoli durante il concerto a Milano Articoli correlati Leggi anche: Gino Paoli e la Maremma, notti memorabili all’Argentario. E quel concerto per Albinia Giorgia omaggia “Il Genio di Minneapolis” Prince con Purple Rain. Il video al concerto | GUARDAGiorgia, nel suo concerto nella Capitale, questa sera ha omaggiato Prince con il brano "Purple Rain". Giorgia si emoziona al Forum di Milano: applausi e fiori dal pubblico durante il concerto #Giorgia Tutti gli aggiornamenti su Gino Paoli Temi più discussi: Giorgia ferma il concerto a Milano e ricorda così Gino Paoli; L'omaggio di Luca e Paolo a Gino Paoli: Un gigante; Fiorello a La Pennicanza, il dolore per Gino Paoli: Io e lui a Sanremo..., brividi e musica in diretta; VIDEO | Rai Teche omaggia Gino Paoli: Il cielo in una stanza resterà per sempre casa. Giorgia omaggia Gino Paoli durante il concerto a Milano«Un applauso per un poeta». Così Giorgia durante il concerto al Forum di Milano ha omaggiato Gino Paoli a poche ore dalla sua scomparsa. panorama.it Giorgia incanta Milano: omaggi a Paoli e duetti con Irama e Blanco al ForumUn trionfale ritorno live per Giorgia ha infiammato la scena musicale italiana, culminando in un doppio appuntamento al Forum di Assago, a Milano. La celebre artista ha registrato il tutto esaurito pe ... it.blastingnews.com Renzo Piano: “Anche grazie a Gino Paoli disegno cieli in una stanza” x.com Bella, bellissima, eppure c'è chi si vergogna nel volerle dare il giusto significato perchè questa canzone non è stata scritta guardando il tramonto da una finestra o pensando alla propria moglie: è stata scritta per una prostituta che Gino Paoli amava follemente - facebook.com facebook