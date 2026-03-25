Negli ultimi tempi, il viso della premier italiana mostra segni di evidente trasformazione rispetto al passato. Da leader che appariva sicura e determinata, ora si percepisce un'immagine di incertezza e affanno. La sua figura, una volta invincibile sui palcoscenici politici, sembra ora più fragile e instabile, mentre il governo affronta difficoltà evidenti e tensioni crescenti.

Come in uno specchio deformato, il volto di Giorgia Meloni trasfigura. Da premier inossidabile e quasi invincibile, ad anatra zoppa, guida insicura e affannosa di un governo che giace immobile perchè tutto ciò che è stato costruito sta cadendo a pezzi. L’anno scorso il bluff dell’ autonomia differenziata, indicata come il premioliono per l’alleato leghista, e poi morta e sepolta.Quest’anno il referendum sulla giustizia, nel nome e per conto della buon’anima di Silvio Berlusconi, è finito come si sa. La politica estera tuttada ribaltare e riscrivere dopo il conto salato del fidanzamento con Donald Trump. Quanti voti è costato l’aumento della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Meloni, da leader quasi invincibile ad anatra zoppa: il volto trasfigurato della premier

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