Ginosa sarà il primo comune a ospitare il tour “Europe Direct on the road”, promosso dal Centro Europe Direct Taranto in collaborazione con la Provincia e le amministrazioni locali. L’iniziativa coinvolge diverse tappe in provincia e mira a portare informazioni sull’Europa direttamente nei territori. La partenza del tour è prevista nei prossimi giorni e coinvolgerà varie attività e incontri pubblici.

Tarantini Time Quotidiano Sarà Ginosa la prima tappa di “Europe Direct on the road – Il tour che porta l’Europa in provincia”, il progetto promosso dal Centro Europe Direct Taranto insieme alla Provincia e alle amministrazioni locali. L’appuntamento è in programma giovedì 26 marzo alle ore 17.30 presso la Bibliofficina del Palazzo della Cultura, in Corso Vittorio Emanuele II. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra territori e istituzioni europee, offrendo uno spazio di confronto diretto con cittadini, associazioni e stakeholder locali, con particolare attenzione al mondo giovanile. L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire le politiche e gli strumenti messi a disposizione dall’Unione Europea, ma anche per raccogliere esigenze e proposte dal territorio, favorendo una partecipazione più consapevole. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ginosa apre il tour “Europe Direct on the road”

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