Le esequie di Gino Paoli si sono svolte in forma privata, senza la presenza di pubblico o media. In precedenza, era stato annunciato che i funerali si sarebbero tenuti il giorno successivo, ma l’evento si è svolto in modo riservato. Nessun dettaglio sulle modalità o sui partecipanti è stato reso noto.

E’ giunta notizia che ifunerali di Gino Paoli– diversamente rispetto a quanto diffuso ieri- si sono già svolti in forma privata. Infatti la sua famiglia ha chiesto il rito privato e soprattutto silenzio e discrezione da parte della stampa. NonostantePaoli sia un artista molto amato da tutti gli italiani e soprattutto da una fama immensa,alla fine la sua famiglia ha optato per la privacy, cercando di evitare gesti plateali o quei funerali pieni di vip o gente che casomai presenzia anche per mettersi solo in mostra. Gino Paoli, nonostante abbia avuto un avita privata molto frenetica, ha cercato sempre di mantenere una certa discrezione.La sua scomparsasegna una profonda rottura nel mondo della musica e soprattutto avviene a 4 mesi di distanza di un’altra grande artista che per altro era legato a lei, ovvero Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gino Paoli, si sono svolte le esequie in forma privata

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