Un uomo che ha attraversato quasi un secolo di vita si avvia alla conclusione della propria esistenza. Conosciuto per le sue parole e la sua musica, ha spesso espresso delusione verso la politica e il mondo che lo circondava. Ora, a 91 anni, sembra aver deciso di lasciare andare le sue ultime energie, lasciando dietro di sé un percorso ricco di esperienze e riflessioni.

Alla fine, la pallottola si sarà arrugginita davvero, come diceva lui con quella sua ironia ruvida da scoglio genovese, o forse quel muscolo stanco ha deciso che 91 anni di rintocchi fossero abbastanza per chi aveva visto tutto. Gino Paoli se n’è andato martedì, portandosi via l’ultimo soffitto viola di una stanza che adesso, per davvero, non ha più pareti. Ma per misurare la statura di questo gigante che ha dato respiro alla canzone d’autore, non si può procedere per compartimenti stagni: il poeta che scriveva di sesso tra le lenzuola di un bordello è lo stesso uomo che, 30 anni dopo si sarebbe trovato tra i banchi del politichese con lo sguardo perso di chi cerca un accordo tra i commessi in livrea. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gino Paoli, poeta anarchico deluso dalla politica

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