Alla notizia della scomparsa di Gino Paoli, amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio. Tra loro, Beppe Grillo ha commentato: “Ciò che la memoria ama resta eterno”. La perdita del cantautore ha suscitato reazioni di commozione e ricordi di una carriera lunga e influente nel panorama musicale italiano. Diversi artisti, tra cui Vasco Rossi e Renato Zero, si sono uniti nel cordoglio pubblico.

Le parole forse più elle le ha sintetizzate uno degli amici storici, Beppe Grillo, alla notizia della morte dell’amico di una vita Gino Paoli: “ Ciò che la memoria ama resta eterno “. Ed è proprio così: nei ricordi e nell’amore, nell’affetto di chi resta, rimane viva per sempre la presenza di chi fiscamente non c’è più. Gino è morto, a 91 anni, dopo una vita vissuta intensamente e appassionatamente, ma la sua musica, le sue canzoni continueranno a mantenerlo in vita, così come i ricordi in tutti quelli che lo hanno conosciiuto e amato. Colleghi, amici, parenti: molti di loro hanno espresso sui social parole piene di commozione per Gino. Ne riportiamo qualcuno, tutti sarebbe impossibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gino Paoli, l’addio commosso di amici e colleghi: da Vasco a Renato Zero

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