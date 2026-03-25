Gino Paoli e Roma | perché il cantautore non ha mai avuto un luogo del cuore nella Capitale

Gino Paoli, scomparso ieri all'età di 91 anni, è stato uno dei protagonisti della musica italiana. Nonostante la lunga carriera, il cantautore non ha mai dichiarato di avere un luogo preferito a Roma. La sua vita e la sua attività si sono svolte in diverse parti del paese, senza che la capitale abbia mai rappresentato un punto di riferimento particolare per lui.

La scomparsa di Gino Paoli di ieri, 24 marzo, all’età di 91 anni, ha riportato l’attenzione su uno dei grandi protagonisti della canzone italiana, non soltanto dal punto di vista della sua poetica. Paoli è stato un artista capace di lasciare un segno profondo nella nostra società, anche nel rapporto con le città che hanno attraversato la sua vita. Tra queste, Roma occupa un posto particolare, ma del tutto diverso da quello che si potrebbe immaginare: scopriamo perché Gino Paoli non l’ha mai “amata”. Gino Paoli e Roma: una città vissuta, ma mai davvero “amata”. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La città di Roma è stata per Gino Paoli una tappa fondamentale, soprattutto negli anni ’60 ( quando la Capitale rappresentava il centro nevralgico dell’industria musicale italiana ). 🔗 Leggi su Funweek.it

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grandissimo maestro Gino Paoli. Autore di capolavori, modernissimo sempre; classico, immenso #ginopaoli . Le sue canzoni e quel suo modo di cantarle ê scuola perenne per tutti quelli che amano questa arte. Grandezza vera senza enfasi, classe assoluta. - facebook.com facebook

Difficile scegliere una canzone di Gino Paoli con cui salutarlo. Gino Paoli ci lascia un'eredità meravigliosa, grazie per la tua arte! #GinoPaoli x.com