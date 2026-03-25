Gino Paoli ha avuto diverse relazioni sentimentali nel corso della sua vita, tra cui con cantanti, attrici e donne più grandi di lui. La prima relazione nota risale a una donna di mezza età in una casa chiusa di Genova. Nel tempo, le sue storie sono state spesso al centro dell’attenzione, anche per il modo in cui ha vissuto i sentimenti senza compromessi. Recentemente, si è parlato anche della sua devozione verso una donna di nome Paola.

Roma – La prima fu una signora di mezza età in una casa chiusa di Genova. In carne, praticamente una zia. Giurò a se stesso che se quello era il sesso non l’avrebbe fatto mai più. Poi ci pensò la vita. Il ragazzino pensoso traumatizzato da una mamma repressiva diventò l’uomo che amava le donne, ricambiato. Era Gino Paoli, occhi di ghiaccio e fuoco in penombra. Ruvido, lucido, un po’ storto. Irresistibile. Due matrimoni, all’inizio e alla fine del viaggio. Anna Fabbri fu la prima moglie nel 1957, Paola Penzo la donna sposata nel 1991 con cui ha attraversato la stagione matura: decisiva, così ammetteva, per la sua sopravvivenza. E in mezzo amori esagerati, quei nomi che facevano sognare e arrossire l’Italia: Ornella Vanoni, Stefania Sandrelli, rimaste amiche sue e del pubblico oltre le convenzioni e il perbenismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gino Paoli e quegli amori senza compromessi. Da Vanoni a Sandrelli fino alla devozione per Paola: “Sono il suo uomo-oggetto”

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