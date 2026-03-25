Gino Paoli e Paola Penzo sono stati insieme per molti anni prima di sposarsi. La loro storia è iniziata con una relazione che ha resistito nel tempo, culminando in un matrimonio durato diversi decenni. La coppia ha condiviso una vita insieme, affrontando momenti diversi lungo il percorso. La loro unione è stata ufficializzata con il matrimonio, che si è rivelato essere il più longevo di Paoli.

Gino Paoli e Paola Penzo, una storia lunga 50 anni: un legame che ha tenuto insieme l’artista el’unica donna che è riuscita a rubargli il cuore. Paola, sua seconda moglie,è stata la donna che più di tutte è riuscita a stargli vicino e che l’artista ha considerato come un imprescindibile punto di riferimento. Paoli ha lasciato un grande patrimonio musicale costruito anche raccontando le sue storie d’amore. Tra le più note troviamo quelle con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli, ma resta che solo con Paola Penzo è riuscita a stargli vicino per 50 anni. Il loro è stato un legame nato tra le luci di una discoteca a Sassuolo. Gino Paoli fu colpito dalla bellezza di Paola, allora quindicenne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gino Paoli e Paola Penzo: la storia di una vita

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