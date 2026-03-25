Gino Paoli, noto per la sua capacità di descrivere le sfumature dell’amore, della vita e delle fragilità umane, ha consolidato il suo ruolo come uno dei protagonisti della musica italiana. Il suo stile si distingue per la sensibilità nel narrare aspetti delicati dell’esperienza umana, rendendolo una figura di riferimento nel panorama della canzone d’autore. Recentemente, il ricordo di D’Anna ha ricordato la sua influenza e il suo contributo artistico.

Capace come pochi di toccare le corde di tutte le sfaccettature dell’amore e della vita, del disincanto e delle fragilità umane, Gino Paoli era già da un decennio destinato a restare uno dei pilastri assoluti della canzone d’autore italiana. Simbolo per eccellenza della “scuola genovese”, insieme a Fabrizio De André, Luigi Tenco e Bruno Lauzi, Paoli ha scandito con le sue canzoni la storia del Paese, trasfigurando l’evanescenza delle canzonette nella metamorfosi di un impegno canoro pop profondamente intimista e personale, culturalmente all’avanguardia. Di origini umili, arriva alla musica attraverso una serie di lavori comuni – facchino, grafico, pittore – e si impone progressivamente nei locali del capoluogo ligure, con uno stile destinato a trasformare il panorama e il mercato della canzone. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gino Paoli e l’arte di raccontare la fragilità. Il ricordo di D’Anna

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