Gino Paoli e la Versilia L’amore con la Sandrelli

Gino Paoli e l’amore con l’attrice Sandrelli sono stati al centro di molte cronache. La loro relazione, considerata scandalosa all’epoca, ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La storia ha rappresentato un episodio di rottura con i modelli morali tradizionali dell’Italia degli anni passati. La vicenda ha lasciato tracce nella cultura popolare e nelle cronache dell’epoca.

Passione e tormento in quel legame scandaloso che ha sovvertito i canoni di un’Italia bacchettona. Che poi si è intrisa di quel sentimento. Gino Paoli – scomparso a 91 anni – proprio in Versilia incappò in quella magica virata della vita che lo portò non solo a conoscere Stefania Sandrelli ma anche a dedicare a lei l’eterna "Sapore di sale" (diventato inno della vacanza versiliese) in cui "quel gusto un po’ amaro di cose perdute" fu l’espressione del consumarsi struggente per l’allontanamento dall’attrice allora giovanissima. L’incontro fatale fu all’iconica Bussola di Focette di Bernardini: era il 1961 quando la Sandrelli, 15 anni, bellissima e con un abitino sfizioso incontrò Paoli, già affermato cantautore di 27 anni e – dettaglio di non poco conto – sposato con Anna Fabbri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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