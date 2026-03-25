Gino Paoli ha tenuto due concerti all’Argentario, in Maremma, con serate che sono state ricordate come notti memorabili. Questi eventi si sono svolti a pochi mesi di distanza da un omaggio fatto all’amica e musa Ornella Vanoni, a cui aveva consegnato un mazzo di rose gialle. La data di riferimento è il 25 aprile 2026.

Grosseto, 25 aprile 2026 – Un grande mazzo di rose gialle, solo quattro mesi fa. Con questo omaggio Gino Paoli aveva salutato uno dei suoi grandi amori, la sua musa, amica Ornella Vanoni. Non è riuscito a stare troppo lontano da lei, evidentemente: uno dei più grandi artisti della nostra musica d’autore, sicuramente il decano con i suoi 91 anni, se ne è andato di notte tra lunedì e martedì nella sua Genova. E non ci lascia solo una canzone, come racconta in uno dei suoi famosi brani. Ci lascia un’infinità di canzoni che hanno fatto sognare, innamorare e ballare. Gino Paoli è stato legato molto anche alla Maremma: ha trascorso lunghi periodi all’Argentario, spesso ospite in ville della zona o frequentando i locali storici, contribuendo a creare quell’immaginario di “dolce vita” legato a canzoni come ’Sapore di sale’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gino Paoli e la Maremma, notti memorabili all’Argentario. E quel concerto per Albinia

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