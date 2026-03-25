Gino Paoli ha avuto diverse relazioni che hanno attirato l’attenzione pubblica, tra cui quelle con Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli. Le storie sentimentali del cantautore sono state spesso al centro di discussioni e pettegolezzi, anche a causa della sua reputazione di uomo difficile e infedele. Tra le vicende più conosciute, figura anche quella con una donna di nome Paola, legata a eventi drammatici.

Due matrimoni, cinque figli e quattro grandi amori. Gino Paoli e le donne, un'attrazione fatale. Quando fece gridare allo scandalo aspettando due figli in contemporanea da due donne diverse Si direbbe un’attrazione fatale. Quella di Gino Paoli per le donne ma anche quella delle donne per Gino Paoli che, nonostante i suoi modi ruvidi e la nomea da scontroso e infedele, o forse proprio per quello, è sempre stato molto corteggiato. Due mogli, cinque figli, cinque nipoti e quattro amori importanti, due dei quali estremamente noti e appassionati e cioè Stefania Sandrelli e Ornella Vanoni. Donne con le quali è riuscito a mantenere un legame di affetto e di complicità, anche dopo la rottura. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Gino Paoli e gli amori da "scandalo", tra Ornella Vanoni e Stefania Sandrelli. Finché Paola "non le ha fatte tutte fuori"

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