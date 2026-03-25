Nella prima manche dello slalom di Hafjell, la canadese Grenier ha concluso in testa, seguita da Hector e da un’atleta tedesca. La 17enne italiana Trocker si trova attualmente al 12º posto. Tra le favorite, l’americana Aicher ha minacciato la leader della classifica di Shiffrin, mentre un’atleta statunitense ha completato la manche in posizione ancora da definire.

La prima manche del gigante di Hafjell, l'ultimo della stagione, regala emozioni. A partire dalla corsa per la Coppa: Mikaela Shiffrin è 17ª e fuori dalla zona punti e Emma Aicher, che potrebbe superarla con un successo nel caso che la statunitense non riuscisse a tornare tra le prime 15, è terza a 26100 dalla leader, la canadese Grenier, altra sorpresa del giorno. Sembrava imbattibile il tempo segnato da Sarah Hector (1'07"92), ma Grenier - partita con il 15 - è riuscita a fare meglio di due centesimi. La coppa di specialità è già di Julia Scheib, l'austriaca che ha dominato la stagione, ad eccezione dei Giochi di Milano Cortina, quando a vincere l'oro è stata Federica Brignone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gigante di Hafjell: Aicher minaccia la Coppa di Shiffrin. La 17enne azzurra Trocker è 12ª

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