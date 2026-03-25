GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago Forest

Su Tv8 torna il GialappaShow con la sua settima edizione, a partire da lunedì 30 marzo. La trasmissione vedrà la partecipazione di Jovanotti e del Mago Forest, e porterà in onda nuovi e vecchi personaggi. La data di inizio è stata annunciata senza variazioni, e la trasmissione continuerà a essere trasmessa su quella rete.

Preparatevi a ridere, su Tv8 torna il GialappaShow con la sua settima edizione. La data di partenza della trasmissione, pronta a sorprendere gli spettatori con nuovi e vecchi personaggi, è fissata per lunedì 30 marzo. Dopo Laura Pausini nell’autunno del 2024, un altro peso massimo della musica italiana si prepara ad affiancare il Mago Forest alla conduzione: Jovanotti. Per il cantante si tratta di un ritorno alle origini, che richiama i tempi di Deejay Television e che lo vede tornare a calcare il palco in un ruolo, quello di conduttore, che non rivestiva da diverso tempo. “Ragazzi, ma che figata!”, sono state le sue prime dichiarazioni in merito in un post condiviso sui social. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago Forest Articoli correlati Al via la nuova stagione del GialappaShow su TV8 con un debutto ricco di sorpreseIn onda dal 30 marzo Sarà Jovanotti ad aprire la nuova, attesissima stagione del GialappaShow, ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santindella... Altri aggiornamenti su Mago Forest Temi più discussi: Jovanotti co-conduttore della prima puntata di GialappaShow; Jovanotti è il primo co-conduttore del GialappaShow. Affiancherà il Mago Forest nella puntata d’esordio lunedì 30 marzo alle ore 21.30 su TV8 e Sky; Jovanotti sarà il primo co-conduttore nella nuova edizione del GialappaShow; GialappaShow ritorna il 30 marzo: quali sono le novità ed i nuovi ospiti?. GialappaShow ritorna con Jovanotti al fianco del Mago ForestJovanotti sarà il primo coconduttore della nuova edizione di GialappaShow, la trasmissione comica della Gialappa’s Band, in onda su TV8. davidemaggio.it GialappaShow ritorna il 30 marzo: quali sono le novità ed i nuovi ospiti?Il GialappaShow torna su TV8 dal 30 marzo con satira, nuovi personaggi, co-conduttori a rotazione e un cast comico rinnovato. serial.everyeye.it Jovanotti è il primo co-conduttore del GialappaShow. Affiancherà il Mago Forest nella puntata d’esordio lunedì 30 marzo alle ore 21.30 su TV8 e Sky Sarà Jovanotti ad aprire la nuova attesissima stagione del GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarduc - facebook.com facebook Il Mago Forest sul rinnovo di #Vlahovic 'A qualsiasi cifra, mica pago io' x.com