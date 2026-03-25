Gf Vip Lucarelli difende Mussolini | il confronto inaspettato

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 24 marzo, si è verificato un confronto tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, che ha portato a discussioni tra le due concorrenti. In questa occasione, Selvaggia Lucarelli ha espresso una posizione di difesa nei confronti di Mussolini. La puntata ha quindi visto un momento di tensione tra i partecipanti, con il pubblico che ha assistito a un dibattito acceso.

(Adnkronos) – Alla fine è successo: Selvaggia Lucarelli ha difeso Alessandra Mussolini. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda oggi, martedì 24 marzo, si è acceso un confronto tra Mussolini e Adriana Volpe, al centro di tensioni maturate nei giorni precedenti. A innescare la polemica, le lamentele di Adriana Volpe per i risvegli mattutini. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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