Il gestore del canile comunale si trova sotto inchiesta per presunti legami con organizzazioni criminali. Dopo l'emissione di un'ordinanza interdittiva antimafia, si prevede la revoca della concessione all'attuale azienda che gestisce la struttura. La documentazione ufficiale arriverà nei prossimi giorni a palazzo di città, determinando le prossime mosse dell'amministrazione.

Si va verso la revoca per l'azienda che attualmente gestisce il canile comunale, una volta che a palazzo di città arriverà la documentazione dell'interdittiva antimafia della Prefettura. Lo ha comunicato questa mattina nel corso della quinta commissione dedicata al benessere degli animali, l'assessore competente Ercole Saponaro, anche a seguito di quello che è già accaduto su decisione della commissaria prefettizia Maria Anonietta Olivieri per il canile di Mesagne. La richiesta della documentazione In particolare, su sollecitazione della presidente, Maria Ciaccia, il componente della giunta ha spiegato che si sta aspettando tutto il necessario dall'ufficio territoriale di governo per poi procedere alla revoca e quindi preparare tutto il necessario. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Gestore in odor di mafia: dopo l'interdittiva, il canile comunale in mano alla Bms

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