Un incontro si è svolto al Teatro San Pietro in Cattedra, organizzato dall’Azione Cattolica delle parrocchie di Caserta. Ospite è stato Gennaro Giudetti, autore del libro

L’Azione Cattolica della Parrocchia San Pietro in Cattedra e della Parrocchia Sant’Antonio di Padova di Caserta hanno organizzato l’incontro con Gennaro Giudetti, operatore umanitario rientrato da Gaza. Diplomazia e carità, declinazioni di una parola tanto abusata quanto dimenticata: umanità. Gennaro Giudetti, autore del libro “Con i miei occhi. Quello che ho visto a Gaza”, sarà ospite al Teatro San Pietro in Cattedra, in via Vescovo Michele Natale, 31 a Caserta, alle 18:30 di martedì 14 aprile per raccontare i frame che i suoi occhi hanno registrato. Sperando e lavorando affinché il sequel non sia più un film tragico. Non si può restare ad aspettare: ognuno è regista di una scena di pace. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Gennaro Giudetti, autore del libro "Con i miei occhi. Quello che ho visto a Gaza", al Teatro San Pietro in Cattedra

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