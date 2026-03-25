Durante un allenamento, l’allenatore ha usato un’espressione colorita rivolta ai giocatori, dicendo:

Il clima nel ritiro azzurro resta disteso, anche alla vigilia di una sfida delicata come quella contro l’Irlanda del Nord. A dare il tono dell’allenamento di Coverciano è stato Leonardo Spinazzola, protagonista di uno scambio che ha strappato sorrisi a tutto il gruppo durante il riscaldamento. Quando Gennaro Gattuso ha richiamato i giocatori alla prudenza negli allunghi finali, "Mi raccomando, attenzione. Non fate caz. ", la replica dell’esterno è arrivata immediata: "Mister, tranquillo, su questo siamo bravissimi! ". Una battuta che ha alleggerito l’atmosfera prima dell’inizio del lavoro tattico. Dopo le risate iniziali, la seduta è. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gennaro Gattuso sbrocca in allenamento: "Non fate cazz***", nervi tesi in azzurro

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