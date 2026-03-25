Gazzetta dello Sport | Super Hojlund il rimpianto di Max

Rasmus Hojlund è al centro di un articolo pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, che lo definisce

"> Rasmus Hojlund è il simbolo della nuova anima del Napoli. Antonio Giordano, sulla Gazzetta dello Sport, racconta la trasformazione dell’attaccante danese, protagonista di una rinascita che ha cambiato il volto della squadra e della sua carriera. «Io a Napoli ho ritrovato la voglia di giocare», ha dichiarato Hojlund a TV2. «Sembrava fosse tutto finito. E invece.». Parole che, come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, racchiudono il senso di una stagione ribaltata in pochi mesi, iniziata il 13 settembre a Firenze e diventata oggi una storia di rilancio. “UNA NUOVA VITA” Quattordici gol dopo, Hojlund è diventato un punto fermo del Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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