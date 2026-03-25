Un allenatore ha dichiarato di aver sentito voci riguardo a un possibile obiettivo di portare l’Italia ai prossimi Mondiali di calcio. La notizia deriva da un articolo pubblicato recentemente su un sito inglese, che riporta le parole dell’allenatore senza interpretazioni o commenti aggiuntivi. Nessun dettaglio sulle fonti o sulle tempistiche specifiche è stato fornito.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Gennaro Gattuso dice di sentire le voci che gli dicono di “portare l’Italia ai Mondiali” e insiste di essere pronto per il compito che attende la sua squadra. Questa è la terza stagione consecutiva di qualificazione alla Coppa del Mondo che vede l’Italia partecipare agli spareggi, e non partecipa al torneo dal 2014, quando fu eliminata nella fase a gironi. Gli Azzurri hanno perso complessivamente 1-0 contro la Svezia prima della finale del 2018, mentre sono stati eliminati 1-0 dalla Macedonia del Nord in semifinale nel 2022 a Palermo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Gattuso: sento le voci che dicono ‘Portiamo l’Italia al Mondiale’

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