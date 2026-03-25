Gattuso pre Irlanda del Nord | È la partita più importante della mia carriera

Da gazzetta.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha dichiarato che la partita di qualificazione contro l’Irlanda del Nord rappresenta il momento più importante della sua carriera. Questa dichiarazione è stata rilasciata alla vigilia della sfida playoff, in vista della quale si prepara con la squadra. La gara si svolgerà tra le mura di casa e determinerà il percorso della nazionale verso il prossimo torneo internazionale.

Le parole del ct azzurro Gennaro Gattuso alla vigilia della sfida playoff contro l'Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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