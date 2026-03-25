L’ex calciatore e allenatore ha dichiarato che si tratta della partita più importante della sua carriera e ha riferito di assumere pillole per dormire. Ha anche raccontato di essere stato emozionato ascoltando un suo ex collega, e ha parlato del talento di un giovane tennista italiano. La discussione è stata riportata da una testata sportiva in un articoletto dedicato alle sue parole.

Gattuso: «Partita più importante della mia carriera, prendo le pillole per dormire». Le parole del ct alla vigilia della semifinale playoff con l’Irlanda del Nord. Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale dei play-off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 contro l’ Irlanda del Nord. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata SPINTA DEL PAESE – « Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale. Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po’ faccio l’allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gattuso: «Partita più importante della mia carriera, prendo le pillole per dormire. Lippi mi ha emozionato. Il nostro Sinner è…»

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