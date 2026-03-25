Gattuso | La partita più importante della mia carriera Retegui | Bergamo è una città speciale

A Bergamo si respira un’atmosfera intensa, tra tensione e fiducia, mentre si avvicina la semifinale play-off. Il commissario tecnico dichiara che questa partita rappresenta la più importante della sua carriera. Il calciatore, dal canto suo, descrive Bergamo come una città speciale. L’attenzione è tutta rivolta a un match decisivo contro l’Irlanda del Nord.

A Bergamo l’aria è impregnata di tensione, ma anche di responsabilità e fiducia. L’occhio del ct è concentrato su una sola partita: la semifinale play-off contro l’ Irlanda del Nord. Nella casa dell’Atalanta giovedì sera l’Italia si gioca un pezzo di storia: dopo due qualificazioni mancate, fallire l’accesso ai Mondiali 2026 sarebbe una vera catastrofe sportiva. Lo sa bene Gennaro Gattuso, che in prima persona ha proposto alla Federazione un ritorno in città per affrontare i nordirlandesi. Poco più di sei mesi fa, lo scorso 5 settembre, nel suo debutto ufficiale gli Azzurri travolsero 5-0 l’Estonia. Sugli spalti l’attaccamento dei bergamaschi alla Nazionale era palpabile, forse il principale motivo che ha convinto ‘Ringhio’ a suggerire alla Figc la New Balance Arena per la sfida finora più importante del suo incarico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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