Gattuso e le pilloline | Se riesco a dormire? Sembro un pipistrello

Alla vigilia della partita tra Italia e Irlanda del Nord, il commissario tecnico della nazionale italiana ha commentato scherzosamente le sue difficoltà nel dormire, paragonandosi a un pipistrello. Ha anche parlato del suo stato di ansia e delle sfide legate alla preparazione della squadra, cercando di alleggerire l’atmosfera prima dell’incontro.