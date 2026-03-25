Gattuso e le pilloline | Se riesco a dormire? Sembro un pipistrello
Alla vigilia della partita tra Italia e Irlanda del Nord, il commissario tecnico della nazionale italiana ha commentato scherzosamente le sue difficoltà nel dormire, paragonandosi a un pipistrello. Ha anche parlato del suo stato di ansia e delle sfide legate alla preparazione della squadra, cercando di alleggerire l’atmosfera prima dell’incontro.
Alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, il ct azzurro Gennaro Gattuso ha stemperato la tensione con una battuta che ha strappato un sorriso a tutta la sala stampa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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