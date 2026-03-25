Il commissario tecnico della nazionale italiana ha dichiarato che la partita contro l’Irlanda del Nord rappresenta la sfida più significativa della sua carriera da allenatore. Ha anche rivelato di essersi emozionato ascoltando le parole di un ex ct della nazionale, che gli ha lasciato un messaggio di incoraggiamento prima del match di playoff per il Mondiale. La partita si svolgerà tra pochi giorni e determinerà l’accesso al torneo internazionale.

“Questa sarà la partita più importante della mia carriera da allenatore “. Così il ct dell’Italia Gennaro Gattuso presenta la sfida all’ Irlanda del Nord nel playoff per l’accesso al Mondiale. La Nazionale a Bergamo si gioca la prima fetta di una qualificazione che non può fallire, perché sarebbe la terza assenza consecutiva, il colpo di grazia per il pallone italiano. “Mi gioco tanto, sono ancora giovane e ho un paese sulle mie spalle – ha aggiunto Gattuso – Non nego che sento la pressione del Paese dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale. La pressione c’è, però è una pressione a cui sono abituato da tantissimi anni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gattuso: “Contro l’Irlanda del Nord la partita più importante della mia carriera. Le parole di Lippi mi hanno emozionato”

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