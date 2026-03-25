Gatti Juve richieste dalla Premier League per il difensore centrale della nazionale La società bianconera lo cederebbe per questa somma

La Juventus ha ricevuto offerte dal campionato inglese per il difensore centrale della nazionale. La società bianconera sarebbe disposta a cedere il giocatore per una cifra specifica. La trattativa riguarda un trasferimento che si basa su una richiesta economica precisa, ancora da definire ufficialmente. La decisione finale dipende dalle trattative tra le parti interessate e le condizioni proposte.

Gatti Juve, richieste dall’Inghilterra per il difensore centrale. La società bianconera lo cederebbe a questa somma: di quanto stiamo parlando. La Juve valuta con attenzione il futuro della propria retroguardia in vista della prossima stagione. Secondo un’analisi de Il Corriere dello Sport, sono diversi i calciatori che si giocano la permanenza a Torino in questo finale di campionato.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Tra i profili sotto osservazione spicca Federico Gatti. Il calciatore italiano ha attirato l’interesse di diversi club della Premier League, pronti a scommettere sulle sue qualità per rinforzare i propri reparti arretrati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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